В Тюменской области трое молодых людей изнасиловали девушку

24 Апр 2020 2020-04-24T16:27:48+03:00

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В Ялуторовске расследуется уголовное дело в отношении троих молодых людей 22, 24 и 26 лет. Мужчин обвиняют в изнасиловании, совершенном группой лиц.

По предварительным данным, 13 апреля 2020 года 27-летняя потерпевшая познакомилась с компанией молодых людей. Они направились в один из домов по улице Красноармейской в Ялуторовске.

– Один из обвиняемых предложил девушке вступить с ним в половое сношение, однако получил отказ. Тогда он применил в отношении потерпевшей физическую силу. После этого злоумышленники поочередно подвергли девушку сексуальному насилию, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что в настоящее время все трое обвиняемых заключены под стражу. Кроме того, в рамках уголовного дела назначен комплекс судебных экспертиз, проводятся допросы свидетелей, закрепляется доказательственная база. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU