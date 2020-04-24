24 Апр 2020 2020-04-24T14:27:24+03:00

Что делать тюменцам, у которых за долги списали выплату на детей до трех лет? Фото - УФССП по Тюменской области.

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Тюменцы начали получать выплаты в сумме пять тысяч рублей, которая в соответствии с указом президента предоставляется на каждого ребенка в возрасте до трех лет. Горожанам рассказали, что делать, если деньги списали за долги.

– Эта выплата социального характера входит в перечень доходов, на которые не может быть обращено взыскание. Однако все списания долгов по исполнительным производствам происходят автоматически, – отметили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что в случае, если деньги были списаны в счет имеющейся задолженности, должникам необходимо обратиться в структурное подразделение регионального УФССП по телефонам, указанным на официальном сайте www.r72.fssprus.ru в разделе «Контакты». Этот вопрос будет урегулирован.

ИСТОЧНИК KP.RU