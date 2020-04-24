Тюменца оштрафовали на пять тысяч рублей за прогулку по городу «без уважительной причины»
Тюменский суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении местного жителя. Мужчину поймали за прогулкой по городу не в первый раз.
– Как установлено, 14 апреля 2020 года в 20.30 тюменец покинул место своего жительства и находился в общественном месте без уважительных причин. В настоящее время действуют ограничения, введенные для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, – сообщили в пресс-службе Центрального районного суда.
Там пояснили, что ранее горожанин уже привлекался в административной ответственности за похожие нарушения. Именно это обстоятельство и послужило отягчающим обстоятельством при назначении наказания. Мужчина обязан выплатить в доход государства пять тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что областном центре рассмотрено административное дело в отношении горожанина, который не стал соблюдать требование оставаться дома. Тогда мужчину оштрафовали на пятьсот рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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