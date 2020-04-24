Улицу Димитрова в Тюмени завтра закрывают для проезда

24 Апр 2020 2020-04-24T13:46:00+03:00

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На участках автодороги на улице Димитрова от дома № 2 и 102 до пересечения с Полевой временно нельзя будет ездить. Здесь с завтрашнего дня, 25 апреля, до 15 августа будут реконструировать тепловые сети.

– Для транспортных средств, обслуживающих объекты в зоне ограничения и транспортных средств граждан, работающих или проживающих в данном районе, проезд будет обеспечен, – подсказали в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Схема предоставлена департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Также стало известно, что объехать закрытый участок можно по улицам Свободы, Ямской и Полевой.

В ведомстве попросили участников дорожного движения обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения.

ИСТОЧНИК KP.RU