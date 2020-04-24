2020-04-24T13:03:07+03:00
Общество

В Тюмени против клещей обработали городские леса

Их планируют закончить до конца майских праздников
Вадим Бегун
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В Тюмени обработали против клещей городские леса. Фото - МКУ «ЛесПаркХоз».В Тюмени обработали против клещей городские леса. Фото - МКУ «ЛесПаркХоз».
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В городских лесах Тюмени проводятся акарицидные обработки. При благоприятных погодных условиях их планируют закончить до начала майских праздников.

– На сегодняшний день проведены обработки участков вдоль улицы Дружбы, это более 50 гектаров. Всего будет обработано 210 гектаров территорий городских лесов, в том числе места отдыха и лесничество «Гилевская роща», – сообщили в МКУ «ЛесПаркХоз».

Там также отметили, что в местах обработки будет размещена информация о сроках и соответствующих мерах предосторожности.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в областную клиническую инфекционную больницу стали обращаться тюменцы, к которым присосались клещи. На конец марта пострадавших было восемь человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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