В Тюмени против клещей обработали городские леса
В городских лесах Тюмени проводятся акарицидные обработки. При благоприятных погодных условиях их планируют закончить до начала майских праздников.
– На сегодняшний день проведены обработки участков вдоль улицы Дружбы, это более 50 гектаров. Всего будет обработано 210 гектаров территорий городских лесов, в том числе места отдыха и лесничество «Гилевская роща», – сообщили в МКУ «ЛесПаркХоз».
Там также отметили, что в местах обработки будет размещена информация о сроках и соответствующих мерах предосторожности.
Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в областную клиническую инфекционную больницу стали обращаться тюменцы, к которым присосались клещи. На конец марта пострадавших было восемь человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU