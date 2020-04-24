«Вот-вот достигнет пика»: стало известно о паводковой ситуации в Тюменской области

24 Апр 2020 2020-04-24T13:01:18+03:00

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В Тюменской области паводковая ситуация стабильная: большого разлива рек не прогнозируется. К тому же, паводок 2020 года в регионе – самый мягкий за последние несколько лет.

– В этом году паводок начался на две недели раньше обычного. Поэтому и его окончание прогнозируется на первую половину мая. Он вот-вот достигнет своего пика, но воды прибывает немного. Так, за последние сутки уровень рек в регионах поднялся максимум на 19 сантиметров, это произошло в реке Ишим, – сообщил директор регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович

По его словам, прогнозируется, что к пику паводка в реках региона может прибавиться порядка 20-50 сантиметров воды, но это не превысит критических значений.

Также стало известно, что угрозой затопления является подъем верховых грунтовых вод из-за таяния снега. В этом году подтоплено несколько придомовых территорий в Вагайском, Тобольском и других районах. В тех районах, где подтоплены низководные мосты, организован объезд по дорогам, а также лодочная переправа.

ИСТОЧНИК KP.RU