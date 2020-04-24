«Угрожали тронуть семью»: в Тюмени магазинные воры с ножом напали на мужчину
В Тюмени горожанин стал жертвой разбойного нападения. Мужчина перевел напавшим на него молодым людям деньги.
Потерпевший находился в одном из продуктовых магазинов областного центра. Там он стал свидетелем попытки хищения товаров двумя молодыми людьми и сразу же сообщил об этом охраннику. По пути домой хулиганы настигли его в безлюдном месте.
– Злоумышленники достали нож и под угрозой расправы с ним и его родственниками потребовали отдать все имеющиеся при нем деньги. Они указали счет, куда потерпевший перевел 20 тысяч рублей с помощью мобильного приложения, – сообщили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.
Вскоре после обращения стражи порядка задержали двух подозреваемых. Украденные деньги они уже успели потратить на личные нужды. В настоящее время оба фигуранта задержаны. Возбуждено уголовное дело, молодым людям грозит до десяти лет лишения свободы.
В Тюмени полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении.Вадим Бегун
ИСТОЧНИК KP.RU