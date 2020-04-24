«Угрожали тронуть семью»: в Тюмени магазинные воры с ножом напали на мужчину

24 Апр 2020 2020-04-24T12:05:01+03:00

В Тюмени магазинные воры с ножом напали на мужчину. Скриншот из видео УМВД по Тюменской области.

Потерпевший перевел хулиганам 20 тысяч рублей, а потом позвонил в полицию

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В Тюмени горожанин стал жертвой разбойного нападения. Мужчина перевел напавшим на него молодым людям деньги.

Потерпевший находился в одном из продуктовых магазинов областного центра. Там он стал свидетелем попытки хищения товаров двумя молодыми людьми и сразу же сообщил об этом охраннику. По пути домой хулиганы настигли его в безлюдном месте.

– Злоумышленники достали нож и под угрозой расправы с ним и его родственниками потребовали отдать все имеющиеся при нем деньги. Они указали счет, куда потерпевший перевел 20 тысяч рублей с помощью мобильного приложения, – сообщили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Вскоре после обращения стражи порядка задержали двух подозреваемых. Украденные деньги они уже успели потратить на личные нужды. В настоящее время оба фигуранта задержаны. Возбуждено уголовное дело, молодым людям грозит до десяти лет лишения свободы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/775215" frameborder="0"></iframe> В Тюмени полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении.Вадим Бегун

ИСТОЧНИК KP.RU