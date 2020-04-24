2020-04-24T12:16:05+03:00
Общество

В Тюмени запускаются программы льготной ипотеки

В период действия самоизоляции застройщики активно переходят на работу в онлайн-режиме
Есен Абилькенов
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Новые программы льготной ипотеки запущены для жителей ТюмениНовые программы льготной ипотеки запущены для жителей Тюмени
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Новые программы льготной ипотеки запущены для жителей Тюмени. Теперь при покупке квартир в некоторых жилищных проектах клиенты могут выбрать сниженную ставку по кредиту или отсрочку ежемесячного платежа до двух лет.

В Тюменской области традиционно заключается большое количество дистанционных сделок по ипотеке. Если раньше решение вопросов в онлайн-формате было актуально, прежде всего, для гостей из ХМАО и ЯНАО, то теперь из-за пандемии коронавируса многие переходят на оформление ипотеки в удаленном режиме. Покупатели выбирают кредитные организации, которые могу заключить сделку сразу после сбора необходимых документов.

Как показывают прогнозы, рынок ипотеки в Тюменской области в этом и следующем году вырастет на 15-20%, а у сильных игроков - на 30-50%. По программе «Ипотечные каникулы» в «Бруснике» можно купить квартиру с отсрочкой ежемесячного платежа до двух лет. Если покупатель сделает первоначальный взнос от 15%, то оставшаяся сумма кредита будет разделена на две части: первую можно начать выплачивать через год после оформления ипотеки, а вторую – ещё через год. Это поможет сэкономить на процентах. Сумма самого займа не должна выходить за порог трех миллионов рублей. Ставка по программе составляет от 8,7%.

Такие каникулы позволят покупателям сэкономить в период строительства. Как правило, в это время люди снимают жилье, оплачивают аренду и коммунальные услуги, формируют бюджет на предстоящий ремонт и переезд. Расходы на ипотеку в этот период минимизируются программой.

Отметим, что в период действия самоизоляции застройщики активно переходят на работу в онлайн-режиме. У клиентов есть возможность выбрать и забронировать квартиру через интернет после удаленной презентации, а также оформить ипотеку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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