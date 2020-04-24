2020-04-24T11:39:56+03:00
Здоровье

«За работу по борьбе с коронавирусом»: тюменские медики получат льготы при выходе на пенсию

Специалисты каждый день выезжают, чтобы взять пробы на новую инфекцию
Вадим Бегун
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Тюменские медики получат льготы при выходе на пенсию. Фото - ТРО партии "Единая Россия".Тюменские медики получат льготы при выходе на пенсию. Фото - ТРО партии "Единая Россия".
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В Тюмени врач-терапевт Ксения Минусора и фельдшер неотложной помощи Марал Нурпинсов были отмечены благодарственными письмами Тюменской облдумы. Медики ежедневно выезжали к пациентам на дом для осмотров и взятия проб на коронавирус. Также они работали в аэропорту Рощино, собирая мазки у пассажиров, прибывших в областной центр.

Первый заместитель председателя облдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Артюхов сообщил, что члены фракции решили поддержать медицинских работников наградами облдумы, которые при выходе на пенсию дают льготы – в частности, по оплате жилья, коммунальных услуг, проезда на транспорте.

– В это сложное время труд медицинских работников заслуживает нашего особого внимания и благодарности. Мы продолжим награждать тех, кто находится на передовой борьбы с коронавирусом, – подчеркнул Андрей Артюхов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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