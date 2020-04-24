2020-04-24T13:09:37+03:00
Общество

Тюменцам рекомендуют не откладывать поверку счетчиков

В январе следующего года из-за этого может образоваться огромная очередь
Вадим Бегун
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Тюменцам рекомендуют не откладывать поверку счетчиков. Фото - pixabay.com.Тюменцам рекомендуют не откладывать поверку счетчиков. Фото - pixabay.com.
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«Росводоканал Тюмень» не рекомендует откладывать на следующий год поверку счетчиков. Дело в том, что правительство России разрешило до 1 января 2021 года не проводить поверку индивидуальных приборов учета, у которых срок поверки уже истек или истекает в текущем году.

– С 1 января показания неповеренных счетчиков приниматься не будут. По нашим расчетам, в период с 6 апреля до 31 декабря истечет срок поверки 63 535 приборов по 41 451 адресу. Если все 40 тысяч собственников в январе следующего года одномоментно заявят о своем желании поверить и поставить на учет счетчики, образуется огромная очередь, – сообщила коммерческий директор «Росводоканал Тюмень» Екатерина Шаркова.

Она также отметила, что по истечении срока поверки прибор считается вышедшим из строя, а неисправный водомер может показывать неверные результаты, в том числе и в большую сторону. При неповеренном счетчике реальный расход воды может намного отличаться от показателей прибора.

КСТАТИ

Предварительную заявку на поверку приборов учета можно подать по телефону 540-940 или заполнив форму на этом сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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