24 Апр 2020 2020-04-24T11:17:45+03:00

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 24 апреля 2020 года увеличилось на 16 человек. Фото - pixabay.com.

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 24 апреля 2020 года

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Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 24 апреля 2020 года. Количество заболевших новой инфекцией увеличилось на 16 и составило 357 человек.

За последние сутки в России подтверждено 5849 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Из них 46,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 60 летальных исходов, полностью выздоровели 677 человек.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 68 622 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 615 летальных исходов, выздоровели 5568 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что Александр Моор сообщил о мерах устранения очагов коронавируса внутри тюменских больниц. Губернатор региона еще раз отметил заслугу врачей в борьбе с инфекцией.

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ИСТОЧНИК KP.RU