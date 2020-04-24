2020-04-24T13:04:15+03:00
Общество

Тюменские садоводы жалуются на отключение света на трех тысячах участков

Прокуратура по факту сообщения организовала проверку
Вадим Бегун
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Тюменские садоводы жалуются на отключение света на трех тысячах участках. Фото - pixabay.com.Тюменские садоводы жалуются на отключение света на трех тысячах участках. Фото - pixabay.com.
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Тюменские садоводы жалуются на отключение света почти на трех тысячах участков в садовых обществах «Романтик», «Речник» и «Мебельщик» . Местные жители остались без электричества 22 апреля из-за аварии на высоковольтных линиях электропередачи.

«Вследствие аварии произошло отключение электроэнергии в населенных пунктах Тураево и Ембаево Тюменского района. В течение часа приехали сотрудники Россети, просто отключили линию, где произошла авария, возобновили подачу электроэнергии в Тураево и Ембаево, а три садовых общества оставили без света. Осуществлялись звонки во все службы», – такое сообщение написали садоводы в одной из местных групп в социальной сети «ВКонтакте».

По их словам, дети, которые обучаются удаленно, теперь не имеют возможности продолжить свое обучение.

В пресс-службе прокуратуры Тюменской области сообщили, что по этому поводу была организована проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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