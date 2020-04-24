2020-04-24T10:07:10+03:00
Происшествия

В Тюмени горела бывшая школа олимпийского резерва

Фотографией поделились пользователи социальных сетей
Вадим Бегун
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В Тюмени горела бывшая школа олимпийского резерва. Фото - Ксения Ходанович.В Тюмени горела бывшая школа олимпийского резерва. Фото - Ксения Ходанович.
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В Тюмени горело здание бывшей школы олимпийского резерва. Оно находится на улице Орловской, 37. О возгорании сообщили пользователи социальных сетей, которые выложили фотографии с места происшествия.

– Горевшее здание сейчас не эксплуатируется. В настоящее время на месте работают подразделения ведомства, – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре на улице Урицкого, 36 горела кровля бизнес-центра. Дым был виден во многих районах областного центра. В этом здании находятся офисы различных компаний. Среди прочих – коммерческий банк, клиника эстетической медицины, балетная мастерская, а также Управление Федерального казначейства по Тюменской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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