В Тюмени горела бывшая школа олимпийского резерва
В Тюмени горело здание бывшей школы олимпийского резерва. Оно находится на улице Орловской, 37. О возгорании сообщили пользователи социальных сетей, которые выложили фотографии с места происшествия.
– Горевшее здание сейчас не эксплуатируется. В настоящее время на месте работают подразделения ведомства, – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре на улице Урицкого, 36 горела кровля бизнес-центра. Дым был виден во многих районах областного центра. В этом здании находятся офисы различных компаний. Среди прочих – коммерческий банк, клиника эстетической медицины, балетная мастерская, а также Управление Федерального казначейства по Тюменской области.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В центре Тюмени полыхает бизнес-центр
В здании находятся офисы различных компаний (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU