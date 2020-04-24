В районах Тюменской области, где выявлен коронавирус, проведут дезинфекцию
В населенных пунктах Тюменской области, где подтвердились случаи заболевания коронавирусом, проведут масштабную дезинфекцию. Соответствующее изменение в постановление № 120-п «О введении режима повышенной готовности» внес глава региона Александр Моор накануне, 23 апреля.
«При регистрации лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 обеспечить проведение дезинфекции улиц и (или) мест общего пользования в населенных пунктах муниципальных образований Тюменской области, где зарегистрированы такие случаи, с использованием хлорсодержащих дезинфицирующих средств (по режиму против вирусной инфекции)», – говорится в документе.
Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что ответственность за качество работ по дезинфекции мест общего пользования в городе лежит на подрядной организации «Эсфинанс». Об этом заявил директор департамента городского хозяйства администрации Тюмени Семен Тегенцев. Он прокомментировал ситуацию с нареканиями жителей в связи с проведением обработки подъездов многоквартирных домов. По факту жалоб прокуратура проводит проверку.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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