Тюменских подростков будут доставлять в полицейские участки с городских улиц

24 Апр 2020 2020-04-24T08:40:30+03:00

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В Тюмени подростков будут доставлять в полицейские участки прямо с городских улиц. Стражи порядка каждый день проводят рейды по выявлению граждан, нарушающие режим самоизоляции.

– Вопрос о привлечении к административной ответственности решается на месте: все зависит от причины, по которой ребенок находится на улице, учитываются и другие обстоятельства, – уточнили в пресс-службе управления МВД по городу Тюмени.

Отметим, что жители района Лесобаза опубликовали в социальных сетях сообщение, что теперь подростки, которые находятся на улице, будут доставляться в дежурные части полиции. Также они пишут, что с 16 лет молодые люди будут привлекаться к ответственности самостоятельно, если им меньше 16, то на родителей составят протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

По информации анонима, «будут доставляться все, даже если дети у дома». Такая информация якобы поступила от инспекторов по делам несовершеннолетних, передает «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU