23 Апр 2020 2020-04-23T16:28:58+03:00

Александр Моор рассказал, как будут устранять очаги инфекции внутри тюменских больниц. Фото со странички Александра Моора в "ВКонтакте".

По мнению губернатора, каждая такая ситуация – это ЧП

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Александр Моор сообщил о мерах устранения очагов коронавируса внутри тюменских больниц. Губернатор региона еще раз отметил заслугу врачей в борьбе с инфекцией.

«Мне важно видеть реальную картину того, что происходит в каждой больнице и поликлинике, а лучше главных врачей этого не знает никто. В режиме ВКС провел совещание с руководителями медицинских организаций региона. С учетом скорости распространения коронавируса все находятся под риском заражения, и медработники в первую очередь», – сообщил на своих страничках в социальных сетях «ВКонтакте», «Инстаграм» и «Одноклассники» Александр Моор.

Губернатор поручил чаще тестировать медиков на COVID-19, а точнее, один-два раза в неделю. Это нужно для того, чтобы не допускать появления очагов инфекции внутри больниц.

По мнению главы региона, каждая такая ситуация – это ЧП. Он отметил, что эпидемию можно остановить быстрее, если соблюдать необходимые меры безопасности и делать всё, что должно.

ИСТОЧНИК KP.RU