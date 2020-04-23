2020-04-23T15:41:28+03:00
Общество

Доступная и качественная медицина – одно из ключевых положений новой Конституции

В основном законе закрепят одно из ключевых прав граждан России
Есен Абилькенов
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В основном законе закрепят одно из ключевых прав граждан РоссииВ основном законе закрепят одно из ключевых прав граждан РоссииФото: pixabay.com
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Координация вопросов здравоохранения, обеспечение оказания доступной и качественной медицинской помощи станет одним из приоритетов работы органов власти Российской Федерации. Об этом говорится в тексте поправок к Конституции.

Также в новых статьях основного закона закрепят сохранение и укрепление общественного здоровья, создание условий для ведения здорового образа жизни, формирование культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью. В статье 132 отмечается, что органы местного самоуправления будут обеспечивать в пределах своей компетенции доступность медицинской помощи.

– Не случайно этот пункт в числе других поправок граждане отметили как один из наиболее значимых. Вопрос доступности услуг сферы здравоохранения является одной из главных потребностей поголовно всех жителей страны. Это не только вопрос организации работы медицинских служб и учреждений. Это вопрос повышения качества жизни. Особенно явственно это отразила сегодняшняя ситуация в связи с распространением коронавриуса по всему миру. Поэтому подчеркнуть важность этого вопроса благодаря поправкам будет очень важно, – отметил глава Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев.

В поправках подчеркивается, что качественная медицинская помощь должна быть доступна в любом уголке страны. Конституция фактически закрепляет право человека на нее вне зависимости от места проживания. Если органы власти не обеспечат людям достойное лечение, это будет восприниматься как нарушение Конституции. А значит, это принципиально иная ответственность перед людьми и государством.

Отметим, что и действующий текст Конституции гарантирует бесплатное здравоохранение. Однако на сегодняшний день в России остаются территории, испытывающие нехватку больниц, ФАПов и полноценного медицинского обслуживания. В результате жители по факту не могут воспользоваться своим конституционным правом. Правки закрепят доступность и качество медицины, а значит, помощь будет реальной и адресной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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