Погода на 24 апреля в Тюмени: в день памяти святого мученика Антипа будет прохладно

24 Апр 2020 2020-04-24T05:00:27+03:00

В Тюмени в день памяти святого мученика Антипа будет прохладно. Фото - pixabay.com.

Солнце надолго скроется за тучами, но вечером будет ясно

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Сегодня, 24 апреля, в Тюмени облачная погода ожидается утром и днем, а вечером небо прояснится. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 1 – 3 градуса, днем – плюс 9. Вечером столбики термометров покажут 3 – 6 градусов выше нуля. В этот день будет дуть юго-западный ветер, переходящий в западный, со скоростью 2 – 5 метров в секунду.

24 апреля почитается память святого мученика Антипа, епископа Пергамо-Асийского. Антипу называли Половодом и говорили: «Антип воды распустил», «Антип без воды (холод) – закрома без зерна (лето плохое)».

Наши предки заметили: «если к этому дню воды не вскрылись, то весна поздней будет и лето плохим простоит». Если утром мороз, а днём пошёл снег, то ещё целый месяц будет холодно. В этот день медведь из берлоги выходит.

ИСТОЧНИК KP.RU