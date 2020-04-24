Тюменцам дали советы по выбору антисептика против коронавируса

24 Апр 2020 2020-04-24T07:06:18+03:00

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Тюменцам рассказали, как правильно выбрать антисептик против коронавируса. Простота использования сделала их очень востребованными в период пандемии.

Так, в первую очередь надо обратить внимание на спектр действия антисептика, содержание спирта, внимательно изучить инструкцию. При выборе дезинфицирующего средства нужно понимать, на возбудителей какой этиологии он воздействует.

– В состав эффективного антисептика для рук должно входить не менее 60 – 80 процентов изопропилового или этилового спирта. Потереть антисептик между ладонями в течение пяти секунд недостаточно. В инструкции по применению стоит обратить внимание на время экспозиции и количество средства, которое необходимо для однократной обработки рук, – посоветовали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что нужно тщательно обработать кожу между пальцами и кончики пальцев, втирать средство до полного высыхания, но не менее 30 секунд. В инструкциях к некоторым кожным антисептикам есть рекомендации проводить эту процедуру трижды и не менее двух минут, чтобы убить все вирусы.

ИСТОЧНИК KP.RU