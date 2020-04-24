2020-04-24T06:27:16+03:00
Происшествия

Пьяная тюменка порезала сожителя, который начал бить ее по лицу

Женщина поздно вернулась домой
Вадим Бегун
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Пьяная тюменка порезала сожителя. Скришот из видео УМВД по Тюменской области.Пьяная тюменка порезала сожителя. Скришот из видео УМВД по Тюменской области.
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В тюменскую полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о доставленном к ним мужчине с ножевым ранением. На указанный адрес незамедлительно прибыли сотрудники полиции и задержали 27-летнюю местную жительницу.

Подозреваемая и потерпевший являются сожителями. В ночь совершения преступления девушка поздно вернулась домой и находилась в состоянии алкогольного опьянения.

– Мужчине не понравилось это обстоятельство, что и стало причиной конфликта: горожанин ударил любимую рукой по лицу. После чего подозреваемая вооружилась кухонным ножом и ударила им в грудь потерпевшему, – сообщили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве также отметили, что подозреваемая полностью признала свою вину. В настоящее время она находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

В Тюмени девушка порезала сожителя.Вадим Бегун

ИСТОЧНИК KP.RU

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