Пьяная тюменка порезала сожителя, который начал бить ее по лицу

24 Апр 2020 2020-04-24T06:27:16+03:00

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В тюменскую полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о доставленном к ним мужчине с ножевым ранением. На указанный адрес незамедлительно прибыли сотрудники полиции и задержали 27-летнюю местную жительницу.

Подозреваемая и потерпевший являются сожителями. В ночь совершения преступления девушка поздно вернулась домой и находилась в состоянии алкогольного опьянения.

– Мужчине не понравилось это обстоятельство, что и стало причиной конфликта: горожанин ударил любимую рукой по лицу. После чего подозреваемая вооружилась кухонным ножом и ударила им в грудь потерпевшему, – сообщили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве также отметили, что подозреваемая полностью признала свою вину. В настоящее время она находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/774906" frameborder="0"></iframe> В Тюмени девушка порезала сожителя.Вадим Бегун

ИСТОЧНИК KP.RU