Пьяная тюменка порезала сожителя, который начал бить ее по лицу
В тюменскую полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о доставленном к ним мужчине с ножевым ранением. На указанный адрес незамедлительно прибыли сотрудники полиции и задержали 27-летнюю местную жительницу.
Подозреваемая и потерпевший являются сожителями. В ночь совершения преступления девушка поздно вернулась домой и находилась в состоянии алкогольного опьянения.
– Мужчине не понравилось это обстоятельство, что и стало причиной конфликта: горожанин ударил любимую рукой по лицу. После чего подозреваемая вооружилась кухонным ножом и ударила им в грудь потерпевшему, – сообщили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.
В ведомстве также отметили, что подозреваемая полностью признала свою вину. В настоящее время она находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
В Тюмени девушка порезала сожителя.Вадим Бегун
ИСТОЧНИК KP.RU