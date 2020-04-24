Тоболяк может сесть в тюрьму на десять лет после конфликта с соседом

24 Апр 2020 2020-04-24T08:22:25+03:00

Тоболяк может отправиться в тюрьму на десять лет после конфликта с соседом. Фото: Ольга Крыльцова

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В дежурную часть тобольской полиции позвонил представитель медицинского учреждения. Мужчина сообщил, что к ним в приемное отделение доставили 47-летнего местного жителя с ножевым ранением. На место происшествия выехала стражи порядка, которые выяснили, что пострадавший конфликтовал со своим соседом.

– Мужчины проживают в частном доме, разделенном на три квартиры. В день происшествия подозреваемый вооружился сувенирным ножом, и, встретив на крыльце дома потерпевшего, ударил его в грудь ножом, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время пятидесятилетний фигурант задержан и доставлен в отдел полиции, свою вину он признал. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По данному факту следователем возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU