Сенатор оценил исследование ВЦИОМ по поправкам в Конститукицю

23 Апр 2020 2020-04-23T15:38:20+03:00

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Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас прокомментировал результаты социологического исследования ВЦИОМ по поводу поправок в Конституцию РФ. Он обратил внимание на то, что желание поучаствовать в голосовании высказали две трети россиян.

– Высокий уровень заинтересованности граждан в участии в голосовании по поправкам говорит об общественном запросе на то регулирование, которое предлагают поправки. Почти 66 процентов граждан планируют принять участие в голосовании. Поправки направлены на повышение качества жизни людей, что и объясняет их востребованность, – подчеркнул член Совета Федерации.

Он заметил, что основными факторами востребованности поправок являются их социальная направленность. Таким образом, граждане подчеркивают своевременность предложенных изменений.

По мнению Андрей Клишаса, на федеральном уровне и в регионах проведена серьезная разъяснительная работа, благодаря которой до граждан доведено конкретное содержание и правовой смысл внесенных изменений.

– Результаты социологических опросов говорят о том, что работа выполнена успешно, люди стремятся принять непосредственное участие в процессе государственного развития, – сказал сенатор.

Добавим, что все поправки вырабатывались на основе реальных потребностей общества, при этом учитывались мнения профессиональных сообществ.

– Результат работы мы видим в высоком уровне поддержки поправок: почти две трети россиян уже сейчас готовы проголосовать за одобрение поправок. Люди в полной мере осознают необходимость принятия конституционных положений, которые смогут выступить правовой основой для поступательного развития государства и общества, – заключил Андрей Клишас.

ИСТОЧНИК KP.RU