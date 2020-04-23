2020-04-23T15:38:20+03:00
Общество

Сенатор оценил исследование ВЦИОМ по поправкам в Конститукицю

Андрей Клишас отметил, что поправки к Конституции РФ востребованы людьми
Есен Абилькенов
Поделиться:
Андрей Клишас отметил, что поправки к Конституции РФ востребованы людьми. Фото: официальный сайт Советв Федерации РФАндрей Клишас отметил, что поправки к Конституции РФ востребованы людьми. Фото: официальный сайт Советв Федерации РФ
Изменить размер текста:

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас прокомментировал результаты социологического исследования ВЦИОМ по поводу поправок в Конституцию РФ. Он обратил внимание на то, что желание поучаствовать в голосовании высказали две трети россиян.

– Высокий уровень заинтересованности граждан в участии в голосовании по поправкам говорит об общественном запросе на то регулирование, которое предлагают поправки. Почти 66 процентов граждан планируют принять участие в голосовании. Поправки направлены на повышение качества жизни людей, что и объясняет их востребованность, – подчеркнул член Совета Федерации.

Он заметил, что основными факторами востребованности поправок являются их социальная направленность. Таким образом, граждане подчеркивают своевременность предложенных изменений.

По мнению Андрей Клишаса, на федеральном уровне и в регионах проведена серьезная разъяснительная работа, благодаря которой до граждан доведено конкретное содержание и правовой смысл внесенных изменений.

– Результаты социологических опросов говорят о том, что работа выполнена успешно, люди стремятся принять непосредственное участие в процессе государственного развития, – сказал сенатор.

Добавим, что все поправки вырабатывались на основе реальных потребностей общества, при этом учитывались мнения профессиональных сообществ.

– Результат работы мы видим в высоком уровне поддержки поправок: почти две трети россиян уже сейчас готовы проголосовать за одобрение поправок. Люди в полной мере осознают необходимость принятия конституционных положений, которые смогут выступить правовой основой для поступательного развития государства и общества, – заключил Андрей Клишас.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сбербанк принял участие в онлайн-конференции по мерам поддержки экономики в Тюменской области
Александр Моор рассказал, как будут устранять очаги инфекции внутри тюменских больниц
Доступная и качественная медицина – одно из ключевых положений новой Конституции
Сенатор оценил исследование ВЦИОМ по поправкам в Конститукицю
Тюменец с пассажиркой упали на мотоцикле из-за погоды
У тюменских собак выявили бешенство
Тюменский сварщик нечаянно спалил более 600 «квадратов» сухой травы
Коронавирус в Тюмени, последние новости на 23 апреля 2020 г.: число заболевших детей выросло до девяти
Тюменские выпускники остались без торжеств
В Тюмени из-за коронавируса отменили весенний субботник
Ярковской больнице подарили автомобиль
Сгорел автомобиль директора компании, дезинфицирующей тюменские дома
В Тюмени трехлетний малыш обжег рот, выпив уксус
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 23 апреля 2020 года увеличилось на 22 человека
В Тюменской области отремонтировали один из участков региональной дороги
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» сообщает о результатах деятельности за 2019 год в соответствии с МСФО
В Тюменскую область доставили полтора миллиона медицинских масок
Стало известно, когда на левом берегу Туры в Тюмени появится набережная
Более шести тысячам тюменцев доставили лекарства на дом
В Тюмени проходит онлайн-конференция о том, как приумножить сбережения в период пандемии
Коронавирус у тюменцев определят с помощью компьютерной томографии
Кладбища Тюмени закрыли для посещений
Банк УРАЛСИБ признан одним из лучших банков для начинающего бизнеса