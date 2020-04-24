Тюменца осудили за пьяную езду на тракторе: он ехал выручать товарища

24 Апр 2020 2020-04-24T06:16:02+03:00

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Тюменский суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя деревни Овсово Аромашевского района. Мужчина управлял трактором в нетрезвом состоянии.

Как следует из материалов уголовного дела, 20 января 2020 года мужчину осудили за пьяное вождение к восьми месяцам лишения свободы. Однако 5 февраля он снова поехал на тракторе пьяным, чтобы вытащить из кювета автомобиль знакомого.

– По дороге его остановил автопатруль ДПС. Проведенное освидетельствование показало, что нарушитель пьян. Было возбуждено второе уголовное дело. Впоследствии осужденный прибыл в колонию-поселение в Тобольском районе для отбытия наказания по первому приговору. Второе уголовное дело было рассмотрено судом с использованием видео-конференц-связи, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В итоге суд назначил подсудимому окончательно по совокупности приговоров один год лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, его на три года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU