Тюменец с пассажиркой упали на мотоцикле из-за погоды
На улице Мельникайте в Тюмени накануне, 22 апреля, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста.
– По предварительным данным, водитель мотоцикла «Урал» не учел погодные условия и превысил скорость. В результате транспортное средство упало, – сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.
В ведомстве уточнили, что в дорожном инциденте пострадали два человека. У водителя предварительно диагностировали травмы ключицы и ребер, а его пассажирка отделалась ушибами. В настоящий момент обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре грузовой автомобиль не успел остановиться и въехал в мотоцикл. Дорожно-транспортное происшествие случилось на объездной дороге в районе Рощинской развязки.
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ИСТОЧНИК KP.RU