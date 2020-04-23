У тюменских собак выявили бешенство

23 Апр 2020 2020-04-23T15:15:58+03:00

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С начала 2020 года на территории Тюменской области установлено 16 случаев бешенства животных. Заболевание зарегистрировано у диких лис и собак.

По информации управления Россельхознадзора региона, больше всего случаев – семь – выявлено на территории Казанского района. Кроме того, бешенство регистрировалось и в Упоровском, Тюменском, Юргинском, Исетском, Омутинском и Голышмановском районах.

– В настоящий момент карантин по бешенству введен в селе Липиха Упоровского района, в деревне Ельцово и поселке Песчаное Казанского района, а также в селе Созоново Тюменского района. В этот период отлов и вывоз животных за территорию населенных пунктов запрещается, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что заражение бешенством очень опасно для человека и может привести к летальному исходу. Оно передается человеку со слюной при укусе больным животным. Нужно избегать контакта и с дикими плотоядными животными.

ИСТОЧНИК KP.RU