Тюменский сварщик нечаянно спалил более 600 «квадратов» сухой травы

23 Апр 2020 2020-04-23T14:11:45+03:00

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В Тюменской области за минувшие сутки произошли два пожара, виновники найдены. Теперь им грозят штрафы.

Напротив фермы в селе Андрюшино Нижнетавдинского района местный житель резал металл сварочным инвертором. При этом он не позаботился о том, чтобы очистить рабочее место от сухой травы. По его халатности сгорело более 600 квадратных метров растительности.

– В другом селе Нижнетавдинского района мужчина умышленно поджег сухую траву на своем огороде. Пламя распространилось на соседний участок и непосредственно угрожало чужому имуществу, – дополнили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве также отметили, что обоих нарушителей оштрафовали. Кроме административной ответственности, рассматривается вопрос и о взыскании с них убытков – затраченных на тушение пожаров средств.

ИСТОЧНИК KP.RU