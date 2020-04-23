2020-04-23T14:11:45+03:00
Происшествия

Тюменский сварщик нечаянно спалил более 600 «квадратов» сухой травы

Теперь мужчине грозит штраф
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменский сварщик нечаянно спалил более 600 «квадратов» сухой травы. Фото - pixabay.com.Тюменский сварщик нечаянно спалил более 600 «квадратов» сухой травы. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Тюменской области за минувшие сутки произошли два пожара, виновники найдены. Теперь им грозят штрафы.

Напротив фермы в селе Андрюшино Нижнетавдинского района местный житель резал металл сварочным инвертором. При этом он не позаботился о том, чтобы очистить рабочее место от сухой травы. По его халатности сгорело более 600 квадратных метров растительности.

– В другом селе Нижнетавдинского района мужчина умышленно поджег сухую траву на своем огороде. Пламя распространилось на соседний участок и непосредственно угрожало чужому имуществу, – дополнили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве также отметили, что обоих нарушителей оштрафовали. Кроме административной ответственности, рассматривается вопрос и о взыскании с них убытков – затраченных на тушение пожаров средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменский сварщик нечаянно спалил более 600 «квадратов» сухой травы
Коронавирус в Тюмени, последние новости на 23 апреля 2020 г.: число заболевших детей выросло до девяти
Тюменские выпускники остались без торжеств
В Тюмени из-за коронавируса отменили весенний субботник
Ярковской больнице подарили автомобиль
Сгорел автомобиль директора компании, дезинфицирующей тюменские дома
В Тюмени трехлетний малыш обжег рот, выпив уксус
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 23 апреля 2020 года увеличилось на 22 человека
В Тюменской области отремонтировали один из участков региональной дороги
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» сообщает о результатах деятельности за 2019 год в соответствии с МСФО
В Тюменскую область доставили полтора миллиона медицинских масок
Стало известно, когда на левом берегу Туры в Тюмени появится набережная
Более шести тысячам тюменцев доставили лекарства на дом
В Тюмени проходит онлайн-конференция о том, как приумножить сбережения в период пандемии
Коронавирус у тюменцев определят с помощью компьютерной томографии
Кладбища Тюмени закрыли для посещений
Банк УРАЛСИБ признан одним из лучших банков для начинающего бизнеса