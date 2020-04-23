Тюменский сварщик нечаянно спалил более 600 «квадратов» сухой травы
В Тюменской области за минувшие сутки произошли два пожара, виновники найдены. Теперь им грозят штрафы.
Напротив фермы в селе Андрюшино Нижнетавдинского района местный житель резал металл сварочным инвертором. При этом он не позаботился о том, чтобы очистить рабочее место от сухой травы. По его халатности сгорело более 600 квадратных метров растительности.
– В другом селе Нижнетавдинского района мужчина умышленно поджег сухую траву на своем огороде. Пламя распространилось на соседний участок и непосредственно угрожало чужому имуществу, – дополнили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.
В ведомстве также отметили, что обоих нарушителей оштрафовали. Кроме административной ответственности, рассматривается вопрос и о взыскании с них убытков – затраченных на тушение пожаров средств.
ИСТОЧНИК KP.RU