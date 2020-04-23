Коронавирус в Тюмени, последние новости на 23 апреля 2020 г.: число заболевших детей выросло до девяти

23 Апр 2020 2020-04-23T13:33:26+03:00

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Заместитель губернатора Ольга Кузнечевских рассказала о текущей ситуации по заболеваемости коронавирусом в регионе. Она напомнила, что за минувшие сутки число заболевших выросло на 22 человек. Таким образом, положительный анализ выявлен у 341 жителя области.

– Мы выписали вчера еще шесть человек. Выздоровевших теперь 40. Стабильным остается число граждан, пребывающих в тяжелом состоянии, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких. К сожалению, растет число детей – на сегодня их уже девять. Вирус распространяется за счет муниципальных образований. Подтверждение по коронавирусу получено от 13 муниципальных образований, – сообщила Ольга Кузнечевских.

Замгубернатора также обратила внимание на то, что все граждане, которые находятся на искусственной вентиляции легких, относятся к так называемой группе риска по возрасту – им более 65 лет.

– Эти люди заразились контактным путем, не выезжая за пределы Тюменской области. Это могли быть внуки, дети. Еще более печально, что растет количество заболевших детей. Они также не покидали пределов региона. Значит, в семью был занесен очаг заражения либо в результате бесконтрольного отношения родителей к детям, либо сами родители были носителями. Уважаемые граждане, делайте выводы, – заявила представитель областного правительства.

Особо она отметила обязанность соблюдать режим карантина и самоизоляции для тех граждан, которые должны это делать по предписания Роспотребнадзора.

– Карантин значит, что нельзя никуда выходить. Самоизоляция означает, что можно выходить только в ближайший магазин за продуктами либо в аптеку, соблюдая масочный режим и дистанцию. Мы ежедневно делаем порядка двух тысяч тестов на коронавирус. Тем не менее, количество контактных лиц, которые подлежат тестированию и наблюдению, более трех тысяч человек в области. Это потенциально опасные в плане контактов люди. Будьте внимательны к себе и своим близким, берегите их здоровье, чтобы потом не было больно за то, что мы не соблюдали элементарные правила, – подчеркнула замгубернатора.

Профилактика коронавируса в Тюменской области, 23 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU