2020-04-23T14:27:27+03:00
Общество

Тюменские выпускники остались без торжеств

А вот экзамены молодым людям не перенесут
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменские выпускники остались без торжеств. Фото - pixabay.com.Тюменские выпускники остались без торжеств. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

Выпускные экзамены в вузах Тюменской области не перенесут: они пройдут с 20 июня по 1 июля. А вот о торжествах молодым людям придется забыть.

– Пока решаем вопрос по прохождению преддипломной практики, перезаключаем договоры с предпринимателями, чтобы студенты поработали на удаленке. Что касается приемных комиссий, то во всех профессиональных образовательных организациях они начнут работу 20 июня, в том числе в режиме онлайн, – сообщила член совета директоров профессиональных образовательных организаций региона Елена Путра.

Директор техникума строительной индустрии и городского хозяйства также подчеркнула, что выпускных вечеров и торжественных мероприятий не будет. Несмотря на это, молодые люди получат свои дипломы вовремя.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменцы в мессенджерах получили информацию о переносе экзаменов для 9-х и 11-х классов. Эта информация не соответствует действительности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тюменцы получили информацию о переносе экзаменов для 9 и 11 классов

Горожан просят доверять только официальным источникам (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменский сварщик нечаянно спалил более 600 «квадратов» сухой травы
Коронавирус в Тюмени, последние новости на 23 апреля 2020 г.: число заболевших детей выросло до девяти
Тюменские выпускники остались без торжеств
В Тюмени из-за коронавируса отменили весенний субботник
Ярковской больнице подарили автомобиль
Сгорел автомобиль директора компании, дезинфицирующей тюменские дома
В Тюмени трехлетний малыш обжег рот, выпив уксус
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 23 апреля 2020 года увеличилось на 22 человека
В Тюменской области отремонтировали один из участков региональной дороги
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» сообщает о результатах деятельности за 2019 год в соответствии с МСФО
В Тюменскую область доставили полтора миллиона медицинских масок
Стало известно, когда на левом берегу Туры в Тюмени появится набережная
Более шести тысячам тюменцев доставили лекарства на дом
В Тюмени проходит онлайн-конференция о том, как приумножить сбережения в период пандемии
Коронавирус у тюменцев определят с помощью компьютерной томографии
Кладбища Тюмени закрыли для посещений
Банк УРАЛСИБ признан одним из лучших банков для начинающего бизнеса