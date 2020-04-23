Тюменские выпускники остались без торжеств
Выпускные экзамены в вузах Тюменской области не перенесут: они пройдут с 20 июня по 1 июля. А вот о торжествах молодым людям придется забыть.
– Пока решаем вопрос по прохождению преддипломной практики, перезаключаем договоры с предпринимателями, чтобы студенты поработали на удаленке. Что касается приемных комиссий, то во всех профессиональных образовательных организациях они начнут работу 20 июня, в том числе в режиме онлайн, – сообщила член совета директоров профессиональных образовательных организаций региона Елена Путра.
Директор техникума строительной индустрии и городского хозяйства также подчеркнула, что выпускных вечеров и торжественных мероприятий не будет. Несмотря на это, молодые люди получат свои дипломы вовремя.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменцы в мессенджерах получили информацию о переносе экзаменов для 9-х и 11-х классов. Эта информация не соответствует действительности.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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