Тюменские выпускники остались без торжеств

23 Апр 2020 2020-04-23T14:27:27+03:00

А вот экзамены молодым людям не перенесут

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Выпускные экзамены в вузах Тюменской области не перенесут: они пройдут с 20 июня по 1 июля. А вот о торжествах молодым людям придется забыть.

– Пока решаем вопрос по прохождению преддипломной практики, перезаключаем договоры с предпринимателями, чтобы студенты поработали на удаленке. Что касается приемных комиссий, то во всех профессиональных образовательных организациях они начнут работу 20 июня, в том числе в режиме онлайн, – сообщила член совета директоров профессиональных образовательных организаций региона Елена Путра.

Директор техникума строительной индустрии и городского хозяйства также подчеркнула, что выпускных вечеров и торжественных мероприятий не будет. Несмотря на это, молодые люди получат свои дипломы вовремя.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменцы в мессенджерах получили информацию о переносе экзаменов для 9-х и 11-х классов. Эта информация не соответствует действительности.

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ИСТОЧНИК KP.RU