2020-04-23T12:36:47+03:00
Здоровье

Ярковской больнице подарили автомобиль

Из-за пандемии объем выездной работы значительно возрос
Вадим Бегун
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Ярковской больнице подарили автомобиль. Фото - ТРО партии "Единая Россия".Ярковской больнице подарили автомобиль. Фото - ТРО партии "Единая Россия".
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Единороссы подарили ярковской больнице автомобиль «Лада-Веста СВ». Ключи от новой машины получил главный врач областной больницы № 24 в селе Ярково Азат Кинчагулов.

– Сегодня врачи находятся на передовой борьбы с коронавирусом, спасают жизни своими самоотверженными и профессиональными действиями. Им необходима поддержка. Мы выяснили, что больнице в Ярково не хватает транспорта, поэтому мы передали автомобиль именно туда. Новые автомобили можно узнать по хештегу на борту #СпасибоВрачам, – сказал секретарь Тюменского регионального отделения партии Андрей Артюхов.

В настоящее время в ярковской больнице обслуживаются 24 тысячи жителей. Из-за пандемии объем выездной работы и нагрузка на медработников значительно возросли, и медицинскому учреждению был необходим дополнительный транспорт. Всего единороссы купили два автомобиля. Второй – «Ладу-Ларгус» – передадут областной больнице № 12 в Заводоуковском городском округе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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