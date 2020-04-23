23 Апр 2020 2020-04-23T10:44:41+03:00

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 23 апреля 2020 года увеличилось на 22 человека. Фото - pixabay.com.

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 23 апреля 2020 года

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Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 23 апреля 2020 года. Количество заболевших новой инфекцией увеличилось на 22 и составило 341 человек.

За последние сутки в России подтверждено 4774 новых случая коронавируса в 81 регионе. Из них 47,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 42 летальных исхода, полностью выздоровел 471 человек.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 62 773 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 555 летальных исходов, выздоровел 4891 человек.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что на одном из месторождений Уватского района зафиксирован очаг заболеваемости. Все работники госпитализированы в областную больницу № 3 в Тобольске.

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На сегодняшний день заболевшие зарегистрированы в одиннадцати муниципалитетах области (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU