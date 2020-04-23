2020-04-23T12:09:56+03:00
Происшествия

В Тюмени трехлетний малыш обжег рот, выпив уксус

Медики срочно выехали на вызов
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени трехлетний малыш выпил уксус.В Тюмени трехлетний малыш выпил уксус.Фото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В Тюмени медики спасли ребенка, получившего химический ожог слизистой рта. Трехлетний малыш сделал глоток из бутылки: родители не успели отреагировать и предотвратить беду. На вызов срочно выехала врачебная бригада скорой помощи.

Медики обнаружили у ребенка ожоговые поражения: слизистая ротовой полости и язык отекли и покрылись белым цветом. Специалисты тут же стали промывать малышу желудок. После маленького пациента доставили в областную клиническую больницу № 2. Сейчас ребенок в порядке, он уже находится дома с родителями.

– Самое доступное, безопасное и эффективное средство первой помощи в таких случаях – это вода. Обильно промойте полость рта, наклонив голову ребенка вперед, а после предложите выпить воды. Не заставляйте, если ребенок откажется, а если согласится – пусть пьет столько, сколько захочет, – поделился дельным советом врач скорой помощи.

Также медики рекомендуют убрать в шкафчики повыше все бытовые химические вещества и лекарства, установить ограждения на окнах, балконах и лестницах, а также научить детей правилам пользования бытовыми приборами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменский сварщик нечаянно спалил более 600 «квадратов» сухой травы
Коронавирус в Тюмени, последние новости на 23 апреля 2020 г.: число заболевших детей выросло до девяти
Тюменские выпускники остались без торжеств
В Тюмени из-за коронавируса отменили весенний субботник
Ярковской больнице подарили автомобиль
Сгорел автомобиль директора компании, дезинфицирующей тюменские дома
В Тюмени трехлетний малыш обжег рот, выпив уксус
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 23 апреля 2020 года увеличилось на 22 человека
В Тюменской области отремонтировали один из участков региональной дороги
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» сообщает о результатах деятельности за 2019 год в соответствии с МСФО
В Тюменскую область доставили полтора миллиона медицинских масок
Стало известно, когда на левом берегу Туры в Тюмени появится набережная
Более шести тысячам тюменцев доставили лекарства на дом
В Тюмени проходит онлайн-конференция о том, как приумножить сбережения в период пандемии
Коронавирус у тюменцев определят с помощью компьютерной томографии
Кладбища Тюмени закрыли для посещений
Банк УРАЛСИБ признан одним из лучших банков для начинающего бизнеса