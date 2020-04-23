В Тюмени трехлетний малыш обжег рот, выпив уксус

23 Апр 2020 2020-04-23T12:09:56+03:00

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В Тюмени медики спасли ребенка, получившего химический ожог слизистой рта. Трехлетний малыш сделал глоток из бутылки: родители не успели отреагировать и предотвратить беду. На вызов срочно выехала врачебная бригада скорой помощи.

Медики обнаружили у ребенка ожоговые поражения: слизистая ротовой полости и язык отекли и покрылись белым цветом. Специалисты тут же стали промывать малышу желудок. После маленького пациента доставили в областную клиническую больницу № 2. Сейчас ребенок в порядке, он уже находится дома с родителями.

– Самое доступное, безопасное и эффективное средство первой помощи в таких случаях – это вода. Обильно промойте полость рта, наклонив голову ребенка вперед, а после предложите выпить воды. Не заставляйте, если ребенок откажется, а если согласится – пусть пьет столько, сколько захочет, – поделился дельным советом врач скорой помощи.

Также медики рекомендуют убрать в шкафчики повыше все бытовые химические вещества и лекарства, установить ограждения на окнах, балконах и лестницах, а также научить детей правилам пользования бытовыми приборами.

ИСТОЧНИК KP.RU