23 Апр 2020 2020-04-23T10:49:20+03:00

В Тюменской области отремонтировали один из участков региональной дороги. Фото - ГУ строительства ТО.

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В Тюменской области практически завершен ремонт одного из участков дороги Тюмень – Нижняя Тавда. Обновление дорожного полотна протяженностью 850 метров завершат уже сегодня, 23 апреля. Рабочим осталось положить верхний слой.

– Это первый участок дороги Тюмень – Нижняя Тавда, который будет отремонтирован в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году. Следующие 12 километров региональной дороги на территории агломерации обновят позже, – отметила пресс-секретарь Главного управления строительства Тюменской области Мария Хожаева.

В ведомстве уточнили, что параллельно идут работы в районе деревни Субботина на дороге Тюмень – Криводаново, в районе села Червишево (дорога Богандинский – Червишево – Чаплык), также ремонтируется подъезд к селу Ембаево.

Всего в рамках нацпроекта будет отремонтировано 34 километра региональных дорог на территории Тюменской агломерации. Общая протяженность ремонта составит более 170 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU