В Тюменскую область доставили полтора миллиона медицинских масок

23 Апр 2020 2020-04-23T10:50:48+03:00

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В Тюменскую область для нужд медицинских работников доставили полтора миллиона одноразовых масок и 30 тысяч респираторов повышенной защиты. Этого запаса, деньги на который были выделены из областного бюджета, хватит как минимум на три месяца.

– Активно ведется работа и по пополнению запасов медицинских костюмов. В частности, заключены контракты с тюменскими предприятиями на пошив 10 тысяч многоразовых защитных комплектов для медиков (три тысячи уже поступили в больницы города) из специальной ткани, соответствующей установленным требованиям по обеспечению инфекционной безопасности, – рассказала пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Анастасия Дембицкая.

По ее словам, полотно такого комплекта может неоднократно переносить обработку дезинфицирующими средствами и нагрев в автоклаве до 100 градусов по Цельсию. Также она отметила, что медицинские учреждения региона не прекращают работу в период введения ограничений.

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ИСТОЧНИК KP.RU