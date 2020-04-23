23 Апр 2020 2020-04-23T09:54:15+03:00

Стало известно, когда на левом берегу Туры в Тюмени появится набережная. Фото - ГУ строительства ТО.

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В Тюмени продолжается строительство набережной на левом берегу реки Туры. Работы начались еще в августе 2019 года, они состоят из двух этапов – берегоукрепление и благоустройство участка протяженностью 916 метров.

В настоящее время заканчивается первый этап работ по берегоукреплению. На объекте задействовано восемь единиц техники, идет отсыпка территории. Для этого завезено более 80 тысяч тонн песка.

– В ближайшее время подрядчик приступит к возведению фундамента для пункта проката и туалетов, – также сообщила пресс-секретарь Главного управления строительства Тюменской области Мария Хожаева.

По ее информации, строители закончат возводить набережную на левом берегу Туры 20 марта 2021 года. Как раз к этому времени будут завершены работы по озеленению, его объем составит более двух тысяч метров.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что популярный российский певец Стас Михайлов опубликовал в своём «Инстаграме» фотографию с тюменской набережной. По словам исполнителя, он остался доволен прогулкой по городу перед сном, а саму достопримечательность привёл в пример другим городам.

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ИСТОЧНИК KP.RU