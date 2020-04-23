23 Апр 2020 2020-04-23T09:48:25+03:00

Работа по этому направлению ведется в усиленном режиме

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В период действия режима повышенной готовности областной центр реабилитации инвалидов работает в усиленном режиме. Уже более шести тысячам тюменцев доставили лекарства на дом.

– На базе учреждения открыта служба по доставке лекарственных препаратов по рецептам врачей тем, кому больше 65 лет, и тем, у кого есть хронические заболевания. Ежедневно 20 специалистов центра и столько же волонтеров обслуживают граждан, – сообщила директор областного центра реабилитации инвалидов Лилия Нуримухаметова.

По ее словам, в учреждении создан консультационный пункт для одиноких пожилых людей, инвалидов и матерей-одиночек с детьми до трех лет, в котором трудятся 15 специалистов. С 27 марта поступило около трех тысяч звонков на телефон горячей линии 8-800-201-41-41.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что более 3,5 тысячи тюменцев получили рецептурные лекарства не выходя из дома. Работу по доставке выполняют социальные работники и волонтеры. Все они каждый раз проходят определенные процедуры, прежде чем препарат оказывается у человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU