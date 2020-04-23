2020-04-23T09:50:17+03:00
Здоровье

Коронавирус у тюменцев определят с помощью компьютерной томографии

Аппарат установлен в МКДЦ
Вадим Бегун
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Коронавирус у тюменцев определят с помощью компьютерной томографии. Фото - Татьяна Ситникова.Коронавирус у тюменцев определят с помощью компьютерной томографии. Фото - Татьяна Ситникова.
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В Тюмени на базе Многопрофильного консультативно-диагностического центра начал работу КТ-кабинет для диагностики пациентов с ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Исследование проводится по направлению врачей городских поликлиник.

– Компьютерная томография – один из наиболее чувствительных методов аппаратной диагностики патологий легких. По результатам исследования мы можем четко определить, есть поражение легких или нет, а также степень поражения. Высокотехнологичный метод диагностики будет применяться наряду с лабораторными исследованиями для выявления симптомов пневмонии, вызванной новым коронавирусом, – рассказал главный врач МКДЦ Дмитрий Бутов.

Специалист отметил, что после всех обследований врачи поставят диагноз, определят тактику лечения и примут соответствующее решение. КТ-кабинет работает с понедельника по воскресенье (включительно) с 07.30 до 01.00. Все медработники кабинета прошли специальное обучение по диагностике новой инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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