Коронавирус у тюменцев определят с помощью компьютерной томографии

23 Апр 2020 2020-04-23T09:50:17+03:00

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В Тюмени на базе Многопрофильного консультативно-диагностического центра начал работу КТ-кабинет для диагностики пациентов с ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Исследование проводится по направлению врачей городских поликлиник.

– Компьютерная томография – один из наиболее чувствительных методов аппаратной диагностики патологий легких. По результатам исследования мы можем четко определить, есть поражение легких или нет, а также степень поражения. Высокотехнологичный метод диагностики будет применяться наряду с лабораторными исследованиями для выявления симптомов пневмонии, вызванной новым коронавирусом, – рассказал главный врач МКДЦ Дмитрий Бутов.

Специалист отметил, что после всех обследований врачи поставят диагноз, определят тактику лечения и примут соответствующее решение. КТ-кабинет работает с понедельника по воскресенье (включительно) с 07.30 до 01.00. Все медработники кабинета прошли специальное обучение по диагностике новой инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU