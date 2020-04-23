2020-04-23T07:18:00+03:00
Экономика

В Тюмени обсудят как правильно распорядиться сбережениями в период пандемии

На нашем сайте в онлайн-формате пройдёт круглый стол по теме инвестиций
Мария Васильева
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В Тюмени обсудят как правильно распорядиться сбережениями в период пандемииВ Тюмени обсудят как правильно распорядиться сбережениями в период пандемииФото: Татьяна Коркина
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В Тюмени обсудят как правильно распорядиться сбережениями в период пандемии, вложить деньги без риска потерять их, а только приумножить. Круглый стол на тему: «Идеи для инвестиций: как сохранить и приумножить сбережения в период пандемии» пройдет в формате онлайн-конференции на сайте издания «Комсомольская правда Тюмень».

Рубли или валюта? Стоит ли пытаться выиграть на смене курсов при открытии депозита? Положить деньги на вклад или инвестировать в другие продукты, на эти и другие вопросы ответят участники встречи: директор дивизиона «Западная Сибирь» УБРиР Владислав Самойлов, директор филиала «Открытие Брокер» в Тюмени Наталья Лим и основатель онлайн-школы Best Invest Людмила Чернышова.

Начало мероприятия в 11 часов.

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