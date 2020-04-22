Тюменские медики напомнили женщинам о режиме самоизоляции

22 Апр 2020 2020-04-22T21:00:49+03:00

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В Оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса подтвердили информацию о том, что у одной беременной женщины выявлен COVID-19. Корреспонденту КП сообщили, что состояние здоровья женщины удовлетворительное. Она получает всю необходимую помощь в стационаре областной инфекционной больницы. Тактика ее лечения согласована с федеральной клиникой. Все ее контакты установлены и проверены.

Как сообщила главный специалист службы родовспоможения департамента здравоохранения, Тюменской области Валентина Серова, по правилам, роды у заболевших пациентов должны проходить в отдельном боксе. Врачи принимают максимум мер индивидуальной защиты от заражения. По ее словам, на сегодня в мире не отмечено ни одного случая так называемой вертикальной передачи вируса от матери к плоду. Также не доказан факт передачи инфекции с грудным молоком. Тем не менее, рекомендуется прибегать к сцеживанию с соблюдением всех эпидемиологических мер, чтобы исключить все риски.

– Прием родов у женщин, которые имеют признаки ОРВИ, положительные анализы на COVID-19 или являются контактными лицами, направляются в Тюмени на роды в акушерское отделение №2, расположенное на улице Энергетиков, 26, – сообщила Валентина Серова.

Для безопасности беременных жительниц региона консультации для них организованы в дистанционном режиме. Очное посещение женской консультации проводится только в особых случаях, например, при появлении жалоб или постановке на диспансерное наблюдение по беременности.

Также пациентки приходят для проведения скрининга. В некоторых случаях возможен выезд узких специалистов на дом. Валентина Серова отметила, что анализы у беременных берутся по медицинским показаниям, если у них есть признаки заболевания, а также если они контактировали с гражданами, прибывшими из-за рубежа или из регионов с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом, таких как Москва и Московская область.

Специалист добавила, что в связи с введением режима самоизоляции отменены партнерские роды. В то же время родственники могут передать беременной женщине предметы первой необходимости. Она в очередной раз призвала жителей региона соблюдать режим самоизоляции и все санитарные предписания, чтобы защититься от вируса и не заражать близких.

ИСТОЧНИК KP.RU