Аграрии семнадцати районов Тюменской области приступили к боронованию площадей

22 Апр 2020 2020-04-22T17:31:45+03:00

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Сельхозпроизводители сразу 17-ти районов Тюменской области, а именно более 150 хозяйств региона, приступили к ране-весеннему боронованию. Как сообщили в региональном департаменте агропромышленного комплекса, это стало возможным благодаря благоприятной погоде, которая установилась в Тюменской области в последние дни. Как результат – техника вышла в поля.

Аграрии уже прошли почти 130 тысяч гектаров площадей, что составляет 16% от общего количества. В общей сложности работы проведут на площади около 820 тысяч гектаров. В 2019 году на эту дату было выполнено 2% работ.

Ранее-весеннее боронование — важный агротехнический приём подготовки почвы к посевам. Оно предохраняет почву от высыхания, выравнивает её поверхность, разрушает почвенную корку, уничтожает проростки и всходы сорняков. А ещё рыхлый слой почвы лучше прогревается и проветривается, в нём активно происходят микробиологические процессы и быстрее накапливаются питательные вещества.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что сельхозтоваропроизводители Тюменской области приступили к весенним полевым работам. Первой на поля вышла техника СПК «Таволжан» в Сладковском районе. Предприятие уже начало бороновать многолетние травы на площади 100 гектаров, впереди – ещё около 8 тысяч гектаров. Кроме того, стартовали работы по обеззараживанию семенного материала.

ИСТОЧНИК KP.RU