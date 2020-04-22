2020-04-22T17:20:04+03:00
75 лет Великой Победы

В Бердюжском районе к 75-летию Великой Победы высадили 75 деревьев

Посадка приурочена к международной акции «Сад памяти»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: департамент лесного комплекса Тюменской областиФото: департамент лесного комплекса Тюменской области
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Деревья в память о героях Великой Отечественной войны накануне, 20 апреля, высадили в селе Бердюжье сотрудники «Тюменского управления лесами» и «Тюменской авиабазы». Высадка приурочена к международной акции «Сад памяти», цель которой высадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших.

Как сообщили в департаменте лесного комплекса Тюменской области, площадь лесов, которую отвели под памятные посадки, составила 0,6 гектаров. Благодаря акции на пустыре высадили 75 деревьев в честь 75-летия Великой Победы – берёзы, облепихи, яблони, рябины и сирень. По словам инженера по охране и защите лесов Бердюжского лесничества «Тюменского управления лесами» Натальи Коноваловой, участок расположен около села и в будущем каждый житель сможет прогуляться по памятному саду.

- Мы хотели посадить деревья к 9 мая. Выделили лесной участок рядом с селом, распределили расстояние между деревьями, чтобы люди могли гулять здесь. На посадках должна была быть и администрация, и наши школьники, и жители, и обстановка праздничная. Но чтобы не рисковать здоровьем граждан, посадки провели в рабочем режиме, - рассказала Наталья Коновалова.

Отметим, что акция «Сад Памяти» посвящена ветеранам Бердюжского района. Увы, в 2019 году последнего ветерана Бердюжья не стало, и тех людей, кто воевал, не осталось. Именно в память о них и высадили новый сад. Всего в рамках акции в лесничествах Тюменской области высадят 200 тысяч сеянцев сосны обыкновенной и других пород деревьев.

КОНКРЕТНО

Памятная посадка отмечена на интерактивной карте садпамяти2020.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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