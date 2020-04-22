На юге Тюменской области объявили штормовое предупреждение

22 Апр 2020 2020-04-22T18:56:28+03:00

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На юге Тюменской области сегодня, 22 апреля, в ближайшие два часа, с сохранением в первую половину ночи 23 апреля, местами ожидается сильный ветер порывами до 25 метров в секунду. Такие сведения предоставил Тюменский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

– Во избежание получения травм порывы ветра необходимо переждать в помещении. Не стоит прятаться от ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов, – пояснили в главном управлении МЧС по Тюменской области.

Также рекомендуется держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций.

– Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками транспорта и недостроенными зданиями, – просят спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU