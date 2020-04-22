2020-04-22T18:54:09+03:00
Общество

В Тюменской области проводится работа в области охрана труда

Цель присоединения к концепции Vision Zero – прийти к миру без травм и заболеваний
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области проводится работа в области охрана труда. Фото: департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской областиВ Тюменской области проводится работа в области охрана труда. Фото: департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области
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Региональное правительство и департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области присоединились к глобальной кампании Vision Zero («Нулевой травматизм»). Присоединение к концепции говорит о том, что в регионе проводится целенаправленная работа в области охраны труда. Главная цель – «стремление к нулю», то есть миру без травм и профессиональных заболеваний.

В департаменте инвестполитики рассказали, что Vision Zero – это подход, который преобразует содержание профилактики, в котором объединяются три аспекта трудовой деятельности всех уровней – безопасности, здоровья и благополучия. У несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний всегда есть причины. Они не являются ни неизбежными, ни предопределёнными.

Концепция предлагает реальные практические шаги для работодателя. Если следовать её правилам и адаптировать их к специфике своей организации, можно достигнуть современного уровня развития безопасности.

Чтобы оказать практическую помощь работодателям, Международная ассоциация социального обеспечения разработала руководство по реализации концепции Vision Zero.

ИСТОЧНИК KP.RU

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