2020-04-22T16:43:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Третья смерть от коронавируса в Тюмени: умерла 88-летняя пенсионерка

Ее состояние было осложнено хроническими заболеваниями
Руслан Савинов
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Третья смерть от коронавируса в Тюмени: умерла 88-летняя пенсионеркаТретья смерть от коронавируса в Тюмени: умерла 88-летняя пенсионеркаФото: pixabay.com
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За минувшие сутки, к большому сожалению, в Тюменской области скончалась пациентка с коронавирусом. Ей было 88 лет, состояние осложнялось хроническими заболеваниями. Об этом сообщили представители регионального оперативного штаба.

Всего в регионе по состоянию на 22 апреля подтверждено 29 новых случаев заражения коронавирусом: выздоровели шесть человек. Продолжают лечение 282 пациента: из них шесть детей. Состояние несовершеннолетних удовлетворительное, все они находятся в областной клинической инфекционной больнице.

Однако по-прежнему шесть пациентов в тяжелом состоянии и подключены к ИВЛ.

- В обсерваторе «Градостроитель» – 107 человек. На самоизоляции – более трех тысяч человек, - пояснили в депздраве Тюменской области.

Таким образом, всего в регионе зафиксировано 319 случаев заражения и три смерти, а 34 человека полностью выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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