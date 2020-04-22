Третья смерть от коронавируса в Тюмени: умерла 88-летняя пенсионерка
За минувшие сутки, к большому сожалению, в Тюменской области скончалась пациентка с коронавирусом. Ей было 88 лет, состояние осложнялось хроническими заболеваниями. Об этом сообщили представители регионального оперативного штаба.
Всего в регионе по состоянию на 22 апреля подтверждено 29 новых случаев заражения коронавирусом: выздоровели шесть человек. Продолжают лечение 282 пациента: из них шесть детей. Состояние несовершеннолетних удовлетворительное, все они находятся в областной клинической инфекционной больнице.
Однако по-прежнему шесть пациентов в тяжелом состоянии и подключены к ИВЛ.
- В обсерваторе «Градостроитель» – 107 человек. На самоизоляции – более трех тысяч человек, - пояснили в депздраве Тюменской области.
Таким образом, всего в регионе зафиксировано 319 случаев заражения и три смерти, а 34 человека полностью выздоровели.
ИСТОЧНИК KP.RU
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