В Абатском районе активно развивается хлебобулочное производство
В Абатском районе с успехом развивается инвестпроект по производству хлебобулочной продукции. Предпринимательница Любовь Пашкова, которая заведует этим бизнесом, занимается проектом с 2014 года. Прежде чем стать бизнес-вумен, она вела бухгалтерский учёт у другого предпринимателя – своей матери Елены Пашковой. Благодаря опыту семейного бизнеса Любовь решила открыть в родном селе Майское производство хлеба и хлебобулочных изделий.
Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, шесть лет назад при финансовой поддержке Микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования Тюменской области» Любовь Пашкова обновила производственное оборудование. Результат – увеличение выпуска, ассортимента и качества продукции. В 2020 году появилось две новых позиции, создано одно рабочее место, в планах – трудоустроить ещё двоих человек.
По словам предпринимательницы, бояться открывать своё дело не нужно, даже если экономическая ситуация не совсем благоприятная.
- Для пытливого ума это интересная задача, нужен точный расчет и планирование. Поэтому нужно иметь широкий кругозор, стремиться быть настоящим профи в своем деле и добросовестно трудиться. Первое правило бизнеса – откликаться на потребность клиента, - рассказала Любовь Пашкова.
В будущем Любовь Пашкова планирует реализовать свою продукцию в магазинах Сладковского и Казанского районов. Как отметили в пресс-службе Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области», бизнес на селе часто бывает семейным, потому что семья даёт уверенность и поддержку. А это делает бизнес более устойчивым в нестабильной ситуации.
ИСТОЧНИК KP.RU