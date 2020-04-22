В Абатском районе активно развивается хлебобулочное производство

22 Апр 2020 2020-04-22T16:29:27+03:00

В 2020 году в ассортименте появилось две новых позиции и одно рабочее место

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В Абатском районе с успехом развивается инвестпроект по производству хлебобулочной продукции. Предпринимательница Любовь Пашкова, которая заведует этим бизнесом, занимается проектом с 2014 года. Прежде чем стать бизнес-вумен, она вела бухгалтерский учёт у другого предпринимателя – своей матери Елены Пашковой. Благодаря опыту семейного бизнеса Любовь решила открыть в родном селе Майское производство хлеба и хлебобулочных изделий.

Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, шесть лет назад при финансовой поддержке Микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования Тюменской области» Любовь Пашкова обновила производственное оборудование. Результат – увеличение выпуска, ассортимента и качества продукции. В 2020 году появилось две новых позиции, создано одно рабочее место, в планах – трудоустроить ещё двоих человек.

По словам предпринимательницы, бояться открывать своё дело не нужно, даже если экономическая ситуация не совсем благоприятная.

- Для пытливого ума это интересная задача, нужен точный расчет и планирование. Поэтому нужно иметь широкий кругозор, стремиться быть настоящим профи в своем деле и добросовестно трудиться. Первое правило бизнеса – откликаться на потребность клиента, - рассказала Любовь Пашкова.

В будущем Любовь Пашкова планирует реализовать свою продукцию в магазинах Сладковского и Казанского районов. Как отметили в пресс-службе Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области», бизнес на селе часто бывает семейным, потому что семья даёт уверенность и поддержку. А это делает бизнес более устойчивым в нестабильной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU