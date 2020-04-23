2020-04-23T05:00:37+03:00
Общество

Погода на 23 апреля в Тюмени: резкое понижение температуры

Солнце надолго скроется за тучами
Вадим Бегун
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В Тюмени прогнозируют резкое понижение температуры. Фото - pixabay.com.В Тюмени прогнозируют резкое понижение температуры. Фото - pixabay.com.
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Сегодня, 23 апреля, вечером в Тюмени погода прояснится, но до этого момента небо будет покрыто облаками. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 7 градусов, днем – плюс 10. Вечером столбики термометров покажут 5 – 8 градусов выше нуля. В этот день будет дуть южный ветер, переходящий в юго-западный, со скоростью 4 – 8 метров в секунду.

23 апреля отмечается день памяти святых мучеников Терентия, Помпия и других. В этот день в старину наблюдали за солнцем: «Если солнце взойдет красное в туманной дымке – год будет хлебородным. Если выкатится из-за горы – придется перепахивать озимое поле да засевать яровиной».

В это время раскрываются почки у груши, у дуба. Всходят нарциссы, крокусы, а при ранней и теплой весне могут зацветать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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