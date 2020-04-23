2020-04-23T07:44:03+03:00
Общество

В Тюмени изменилась схема движения маршрута № 100

Меру введут в силу с 26 апреля
Вадим Бегун
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В Тюмени изменилась схема движения маршрута № 100. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.В Тюмени изменилась схема движения маршрута № 100. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
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В Тюмени изменится схема движения муниципального маршрута регулярных перевозок № 100, который следует от остановки «Завод медоборудования» до садового общества «Ручеек». Меру введут с воскресенья, 26 апреля.

– Из схемы исключаются промежуточные остановочные пункты «Завод медоборудования», «Кросно», «Магазин «Буратино», «Гостиница «Восток», «Газпром», «Площадь памяти», «Театральный центр «Космос», «Школа № 17», «Ул. Холодильная» и «Тюменский драматический театр» (в прямом и обратном направлении), – рассказали в МКУ «Тюменьгортранс».

Также стало известно, что в схему включат остановки «Сквер им. Немцова» и «Центральный рынок-2».

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт», по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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