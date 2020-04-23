Тюменка пырнула ножом обидчика своей дочери

23 Апр 2020 2020-04-23T07:45:18+03:00

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В ялуторовскую больницу поступил 41-летний местный житель с ножевым ранением. Потенциальная теща нанесла мужчине тяжкий вред здоровью.

Конфликт произошел между потерпевшим и матерью его сожительницы в ходе совместного распития спиртного в компании. Причиной ссоры между родственниками стало то, что мужчина ударил дочь 55-летней ялуторовчанки.

– Став свидетелем подобного поступка, женщина схватила кухонный нож и ударила им в живот обидчику. Подозреваемая на допросе полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что следователем возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание согласно данной статье – лишение свободы на срок до десяти лет. Подозреваемая ранее не судима.

ИСТОЧНИК KP.RU