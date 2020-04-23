2020-04-23T07:00:21+03:00
Общество

Тюменцы, спевшие песни военных лет, могут выиграть пилотку

Акция завершится 7 мая
Вадим Бегун
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Тюменцы, спевшие песни военных лет, могут выиграть пилотку. Фото - ТГМЦ.Тюменцы, спевшие песни военных лет, могут выиграть пилотку. Фото - ТГМЦ.
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Департамент по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени запустил акцию, посвященную 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне. Горожане, спевшие песни военных лет, могут выиграть пилотку.

– Тюменцам предлагают вспомнить известные военные песни и спеть их вместе по цепочке. По завершении каждой песни будет смонтирован видеоролик, который передаст общее настроение города и его жителей. Первой песней стала известная и всеми любимая «Катюша», – отметили в ТГМЦ.

По словам организаторов, каждому участнику в порядке эстафеты предлагается записать видео с исполнением нескольких строчек песни, подхваченных от предыдущего участника. И так по цепочке. Выбор последующих песен остается на усмотрение самих участников.

Завершится акция 7 мая, тогда будут определены победители в 5 номинациях: «Активный» (не более трех раз в одной песне и не подряд), «Креативный», «Самый юный», «Самый талантливый», «Эмоциональный» (душевный, передающий настроение песни). В подарок победители получат военные пилотки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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