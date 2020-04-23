2020-04-23T07:40:16+03:00
Происшествия

В Тюмени рабочий утащил со стройки инструменты

По факту кражи возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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В Тюмени рабочий утащил со стройки инструменты.В Тюмени рабочий утащил со стройки инструменты.Фото: Ольга Крыльцова
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В тюменскую полицию поступила информация о хищении имущества с территории строящегося жилого комплекса. Сумма ущерба составила свыше пятидесяти тысяч рублей.

Выяснилось, что в день преступления мужчина, находясь на огороженной территории стройки, похитил два бензореза. Работая на объекте, злоумышленник проник в кладовку, расположенную в подземном паркинге, откуда украл инструментов и скрылся.

– Оперативники, проведя комплекс мероприятий, установили местонахождение фигуранта и задержали его. Им оказался 26-летний горожанин. Стражи правопорядка изъяли похищенное имущество, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В настоящее время злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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