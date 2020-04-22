В Тюмени продолжают штрафовать нарушителей карантина

22 Апр 2020 2020-04-22T15:12:09+03:00

На этот раз попались восемь человек

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В Тюмени суд рассмотрел восемь дел об административном правонарушении в отношении местных жителей. Постановления пока не вступили в законную силу.

В действиях тюменцев суд увидел состав административного правонарушения: невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации. Каждого из них оштрафовали на тысячу рублей. Деньги пошли в доход государства.

– Как стало известно, 16 апреля в разное время жители областного центра прогуливались по улицам Тюмени. Напоминаем, что с момента введения режима повышенной готовности в городе рассмотрено более десяти материалов об административном правонарушении, – рассказали в пресс-службе Ленинского районного суда.

По информации ведомства, санкция данной статьи влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей. Постановления не вступили в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU