В Тюмени продолжают штрафовать нарушителей карантина
В Тюмени суд рассмотрел восемь дел об административном правонарушении в отношении местных жителей. Постановления пока не вступили в законную силу.
В действиях тюменцев суд увидел состав административного правонарушения: невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации. Каждого из них оштрафовали на тысячу рублей. Деньги пошли в доход государства.
– Как стало известно, 16 апреля в разное время жители областного центра прогуливались по улицам Тюмени. Напоминаем, что с момента введения режима повышенной готовности в городе рассмотрено более десяти материалов об административном правонарушении, – рассказали в пресс-службе Ленинского районного суда.
По информации ведомства, санкция данной статьи влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей. Постановления не вступили в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU
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